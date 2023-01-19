О нас

В Баку мужчина с монтировкой пытался ограбить банк

В Баку мужчина с монтировкой пытался ограбить банк Мужчина с монтировкой ворвался в отделение одного из банков на территории Ясамальского района Баку.
Происшествия
19 января 2023 г. 13:41
В Баку мужчина с монтировкой пытался ограбить банк

Мужчина с монтировкой ворвался в отделение одного из банков на территории Ясамальского района Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Сообщается, что угрожая работникам банка металлической монтировкой мужчина потребовал деньги, однако прибывшие на место сотрудники Главного управления охраны МВД задержали налетчика.

Им оказался ранее судимый 33-летний житель Ширвана Имран Ахмедов. При этом у задержанного также изъяли газовый пистолет и нож.

По факту в Ясамальском районном управлении полиции проводится расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bakıda banka basqın olub

Экслюзивные новости

Глава Siemens: Готовы поддержать Азербайджана на пути к устойчивому будущему
Глава Siemens: Готовы поддержать Азербайджана на пути к устойчивому будущему
19 января 2023 г. 11:41
Эксперт: ЮГК снижает зависимость Юго-Восточной Европы от энергоносителей из России
Эксперт: ЮГК снижает зависимость Юго-Восточной Европы от энергоносителей из России
19 января 2023 г. 11:00
Фоторепортаж Report с места крушения вертолета в Украине
Фото Фоторепортаж Report с места крушения вертолета в Украине
18 января 2023 г. 18:29
Стала известна дата проведения международной оборонной выставки в Азербайджане
Стала известна дата проведения международной оборонной выставки в Азербайджане
18 января 2023 г. 18:14
ТЮРКСОЙ проведет ряд мероприятий в Шуше
ТЮРКСОЙ проведет ряд мероприятий в Шуше
18 января 2023 г. 13:43
Гендиректор УНИАН: После победы Украины, возможно, сможем открыть наше представительство в Баку
ФотоГендиректор УНИАН: После победы Украины, возможно, сможем открыть наше представительство в Баку
18 января 2023 г. 12:37
В Секретариате ЦИК произведено новое назначение
В Секретариате ЦИК произведено новое назначение
17 января 2023 г. 16:14
Гендиректор УНИАН: События 24 февраля не были для нас сюрпризом
Гендиректор УНИАН: События 24 февраля не были для нас сюрпризом
17 января 2023 г. 13:26
Эксперт: Азербайджан спас Италию от дефицита газа
Эксперт: Азербайджан спас Италию от дефицита газа
16 января 2023 г. 16:09
KOBIA поддержит выход азербайджанских стартапов на зарубежные рынки
KOBIA поддержит выход азербайджанских стартапов на зарубежные рынки
16 января 2023 г. 16:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi