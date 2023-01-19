В Баку мужчина с монтировкой пытался ограбить банк

Мужчина с монтировкой ворвался в отделение одного из банков на территории Ясамальского района Баку.

Мужчина с монтировкой ворвался в отделение одного из банков на территории Ясамальского района Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Сообщается, что угрожая работникам банка металлической монтировкой мужчина потребовал деньги, однако прибывшие на место сотрудники Главного управления охраны МВД задержали налетчика.

Им оказался ранее судимый 33-летний житель Ширвана Имран Ахмедов. При этом у задержанного также изъяли газовый пистолет и нож.

По факту в Ясамальском районном управлении полиции проводится расследование.