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В Баку муж нанёс жене 17 ножевых ранений

​В Баку муж нанёс жене 17 ножевых ранений

В Сабунчинском районе Баку произошла поножовщина.

Как передаёт Report, находящаяся на третьем месяце беременности жительница посёлка Маштага 1988-го года рождения Мамедова Гюнай получила ножевые ранения от своего мужа.

Раненая доставлена на машине скорой помощи в больницу и взята под контроль врача. Получившая 17 колото-резаных ран женщина прооперирована. Её состояние расценивается как тяжёлое, поэтому женщину разместили в реанимационном отделе.

Сообщается, у пары есть трое детей.

По факту ведется расследование.

Рамин Шахбазов 

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