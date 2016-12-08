Расследуется наличие алкоголя в крови футболиста "Карабаха", совершившего ДТП - ОБНОВЛЕНО-2

*** 10:43

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Стали известны некоторые детали аварии молодой семьи, в результате которой погиб один человек, пострадали двое.

Как сообщает Report, ДТП произошло вчера примерно в 16:00. Водитель автомобиля марки BMW с государственным номерным знаком 90 OH 111 Балаев Эмиль Назим оглу ехал на большой скорости. Как сообщили Report в Сураханском районном управлении полиции, по данному факту пока никто не задержан. Виновник ДТП определится после заключения назначенной автотехнической экспертизы. Э.Балаев приглашен в соответствующий пункт для определения наличия алкоголя в крови. Раненые опрошены, расследование продолжается.

В связи с произошедшим министерство внутренних сделало заявление. Сообщается, что 7 декабря примерно в 16:00 в поселке Амирджан Сураханского района столкнулись автомобили марки житель BMW, управляемый жителем Баку Эмилем Бабаевым, и марки Mercedes, управляемый Абдулбагиром Багировым. В результате А.Багиров, его жена Гюнель и сын Халид были госпитализированы в больницу. Халид скончался в больнице, остальные после оказания медицинской помощи выписаны домой.

По факту ведется расследование в Сураханском районном управлении полиции.

Отметим, что Балаев Эмиль Назим оглу является вратарем клуба "Карабах".

*** 09:39

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В Баку молодая семья попала в аварию.

Как сообщает Report, ДТП зарегистрировано в поселке Амирджан Сураханского района.

Согласно информации, Багиров Абдулбагир Зарби оглу припарковал автомобиль марки Mercedes у обочины дороги, чтобы зайти в маркет. По возвращении он хотел сесть в машину, в это время в припаркованный автомобиль А.Багирова врезался автомобиль марки BMW, ехавший на большой скорости. В результате тяжелые телесные повреждения получили А.Багиров, находящийся снаружи автомобиля, его жена Багирова Гюнель Мазахир гызы, которая находилась в машине. Их 6-месячного сына Багирова Халида Аюбдулбагир оглу, находившегося на руках своей матери, отбросило на несколько метров из автомобиля. Ребенок скончался.

По факту возбуждено уголовное дело в Сураханской районной прокуратуре.