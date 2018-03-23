В Баку молодой парень был зарезан в утренние часы

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ На территории Бинагадинского района столицы произошла драка, в результате которой был зарезан один человек.
Как передает Report, инцидент произошел в утренние часы минувшего дня в поселке Бинагади.
Сулейманов Семрах Адалят оглу, 1994 –го года рождения поспорил с неизвестным лицом. В результате потасовки он получил удар ножом.
Раненый был доставлен в Клинический Медицинский Центр № 1.
Его состояние оценивается как средней тяжести.
Бинагадинское РУП ведет расследование по факту.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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