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    В Баку молодой парень был зарезан в утренние часы

    Его состояние оценивается как средней тяжести

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ На территории Бинагадинского района столицы произошла драка, в результате которой был зарезан один человек.

    Как передает Report, инцидент произошел в утренние часы минувшего дня в поселке Бинагади.

    Сулейманов Семрах Адалят оглу, 1994 –го года рождения поспорил с неизвестным лицом. В результате потасовки он получил удар ножом.

    Раненый был доставлен в Клинический Медицинский Центр № 1.

    Его состояние оценивается как средней тяжести.

    Бинагадинское РУП ведет расследование по факту.

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