Задушившая 5-летнего сына: Раньше я видела пророка Ису - ОБНОВЛЕНО - 2

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ На заседании судья обратился к Н. Гулубековой с вопросом "Почему вы там сидите?".

Как сообщает Report, женщина ответила: "Я не знаю".

Затем она сказала следующее: "В секте мне говорили, что когда придет пророк Иса, на страшном суде все воскреснут из мертвых. В тот день ребенок болел. Я дала ему лекарство от температуры. После ребенку стало плохо. Об этом я позвонила и сказала Симе. Она сказала "не волнуйся, ему станет лучше". Я не связывала ребенку руки. Просто дала ему лекарства для выздоровления".

Судья спросил у Н. Гулубековой: "Пророк Иса должен был придти в тот же день?". Обвиняемая ответила: "Я думала, что пророк Иса придет в этот день. Раньше я видела пророка Ису".

Судебный процесс продолжится 28 августа.

***12:21

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Назили Гулубековой, обвиняемой в совершении убийства.

На процессе выступил бывший супруг подсудимой Рустам Гулубеков. Он в своих показаниях сообщил, что до инцидента у сына Фарида была температура: "В тот день я был на работе. Беспокоился о ребенке, часто звонил домой. Назиля телефон не брала. Примерно в районе 18:00 друг позвонил и спросил о здоровье ребенка, моя мама тоже очень беспокоилась. Затем я пришел домой и увидел, что дверь заперта. Я сообщил в полицию и сотрудникам МЧС. Когда взломали дверь, я увидел тело своего ребенка. Назиля сидела на полу и просто смотрело вниз. В то время я был в шоке, на полу была свеча. Я не знал, умер ли ребенок сам или его Назиля убила. После этого инцидента я официально развелся с ней. Раньше у нас были хорошие отношения".

По его словам, Н. Гулубекова, как правило, была замкнута в себе. Р. Гулубеков в своих показаниях сообщил, что его супруга ранее посещала религиозные секты: "После этого события дома я нашел несколько предметов, используемых во время религиозных обрядов. До инцидента я не знал о наличии у нее психологических проблем".

****11:14

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении Назили Гулубековой, обвиняемой в убийстве.

Как сообщает Report, на подготовительном заседании под председательством судьи Новруза Керимова был зачитан обвинительный акт.

Н. Гулубекова отказалась от дачи показаний. Она отметила, что плохо себя чувствует.

Затем был допрошен ее законный представитель брат Н. Гулубековой. Он отметил, что ранее у сестры болезни не было: "Когда я пришел домой, инцидент уже случился. Там были сотрудники МЧС и ее супруг Рустам. После прихода полиции взломали дверь. Рустам был очень встревожен. После того как вошли внутрь, вызвали врача. Ребенок лежал на диване".

Он отметил, что сестра всегда была замкнутой в себе: "После этого я узнал, что она вступила в религиозную секту".

Во время выступления брата Н. Гулубекова с места начала совершать необычные действия.

В настоящее время продолжается судебное заседание.

Отметим, что совершившая ужасное убийство Назиля Гулубекова 1983 г.р. была членом одного из религиозных течений в Баку.

Она убила 5-летнего сына Фарида Гулузаде путем удушения. Убийство произошло в Ясамальском районе столицы в одной из квартир по адресу улица Д. Буньядзаде, дом 15. В ней было обнаружено тело проживавшего там Фарида Гулузаде 2011 г.р.

Стало известно, что ребенок был убит матерью Назилей Гулубековой, являющейся последовательницей одного из течений христианского направления. Н. Гулубекова отметила, что зажала рот сына тряпкой, чтобы "изгнать бесов". В результате ребенок скончался.