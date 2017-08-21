Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ В Баку мать и сын получили ножевые ранения.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Хазарском районе.

Так, в поселке Бузовна в одном из домов, расположенных по улице Мирза Алекпер Сабир, Гюльсура Иззет гызы Кязымова 1967 г.р. и ее 13-летний сын Валех Хусейнгулу оглу Кязымов получили несколько ножевых ранений. Оба лица были доставлены в больницу.

О случившемся сообщили в Хазарское районное управление полиции. В результате предварительного расследования, проведенного полицией, выяснилось, что совершивший преступление - пасынок Г. Кязымовой.

По факту ведется расследование.