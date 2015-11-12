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    В Баку мать с дочерью сбил автомобиль, одна из них скончалась

    По факту ведется расследование

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ В Баку мать с дочерью сбил автомобиль. Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ).

    Согласно информации, житель Бинагадинского поселка Вели Рустамов 1960 г.р. на автомобиле марки Chery M-Grand сбил Айнуру Рагимову 1979 г.р. и ее дочь Захру Низамеддин гызы 1997 г.р. З.Рагимова скончалась на месте происшествия, а А.Рагимова госпитализирована в Клинический медицинский центр.

    По факту ведется расследование.

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