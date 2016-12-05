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    В Баку люди в масках напали на частный дом

    Они пригрозили хозяйке, что убьют трех ее детей

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Баку люди в масках напали на частный дом в поселке Рамана.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в доме по улице А.Багирова, 12-я промысловая поселка Рамана.

    Так, двое в масках проникли в помещение, разбив окно.

    Грабители пригрозили хозяйке дома 33-летней Шахвердиевой Пакизе Магомед гызы, и заявили, что в случае обращения в полицию, расправятся с тремя ее детьми. Грабители унесли ювелирные украшения и бытовое оборудование.

    Испугавшаяся женщина вместе с детьми ушла в дом матери в Сабунчинском районе и на кухне нанесла себе ножевое ранение. Тяжело раненая П.Шахвердиева помещена в 3-ю городскую клиническую больницу.

    Факт расследуется сотрудниками 12-го отделения полиции Сабунчинского РУП.

    Отметим, что в момент ограбления хозяина Аллахверди Шахвердиева не было дома. Он в индивидуальном порядке принимает участие в международных соревнованиях по каратэ. 

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