В Баку легковушка сбила двух сестер

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Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе Баку произошло ДТП в ходе которого пострадали два пешехода. Инцидент произошел перед средней школой №115. Как сообщает Report, на проспекте «Азадлыг» легковушка сбила Айсель Шахмалыеву 1998 г.р. и ее сестру Эльмину 2001 г.р. в то время, когда девушки переходили дорогу. Пострадавшие доставлены в Клинический медицинский центр №1. Управление полиции Бинагадинского района проинформировано в связи с фактом. Водитель легковушки задержан.