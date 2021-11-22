О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку криптомошенницу отпустили под подписку о невыезде

В Баку криптомошенницу отпустили под подписку о невыезде Одного из членов преступной группировки, задержанной в Азербайджане по подозрению в продаже фальшивой криптовалюты, отпустили под подписку о невыезде.
Происшествия
22 ноября 2021 г. 11:17
В Баку криптомошенницу отпустили под подписку о невыезде

Одного из членов преступной группировки, задержанной в Азербайджане по подозрению в продаже фальшивой криптовалюты, отпустили под подписку о невыезде.

По сообщению Report, Гюляре Абдуллаевой были предъявлены обвинения по статье 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением ущерба в крупном размере) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

Напомним, что в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД поступила оперативная информация о том, что группа лиц под видом инвестиционной компании "Insuccess" развернула сетевой бизнес и обманным путем присваивала деньги граждан. В ходе расследования, проведенного сотрудниками Главного управления с участием специалистов Центрального банка Азербайджана, было установлено, что жители Баку - Гюлара Абдуллаева, Хаял Яхьяев и другие посредством мошеннической пирамиды "OCOS" через созданную ими компанию организовывали пиар-кампанию в социальных сетях.

Эти лица создали в интернете через специальные локальные программы фактически несуществующую криптовалюту, якобы организовали ее продажу на международном валютном рынке и обманным путем присвоили денежные средства граждан, посулив высокие доходы.

В ходе расследования было установлено, что члены преступной группировки обманули в общей сложности около 10 тысяч граждан. В ходе обыска помещений, арендованных членами группировки, были найдены вещественные доказательства их преступной деятельности. Мошенники были задержаны.

В отношении Гюлары Абдуллаевой и Хаяла Яхьяева возбуждено уголовное дело по статье 178.3.2 Уголовного кодекса АР.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda saxta kriptovalyuta satmağa görə saxlanılan qadın azadlığa buraxılıb

Самое важное

Скончался генерал Азербайджанской армии
Скончался генерал Азербайджанской армии
22 ноября 2021 г. 00:09
Президент Азербайджана встретится в Брюсселе с премьер-министром Армении
Президент Азербайджана встретится в Брюсселе с премьер-министром Армении
20 ноября 2021 г. 14:41
Солдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
ФотоСолдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
20 ноября 2021 г. 11:05
Прапорщик Госпогранслужбы подорвался на мине в Зангилане
Прапорщик Госпогранслужбы подорвался на мине в Зангилане
20 ноября 2021 г. 10:52
Помощники президентов Турции и США обсудили Карабах
Помощники президентов Турции и США обсудили Карабах
20 ноября 2021 г. 00:54
Минул год со дня освобождения Агдама 
Минул год со дня освобождения Агдама 
20 ноября 2021 г. 00:00
ООН приняла инициированную президентом Азербайджана резолюцию
ООН приняла инициированную президентом Азербайджана резолюцию
19 ноября 2021 г. 11:24
Эрдоган впервые с 2013 года провел телефонный разговор с премьером Израиля
Эрдоган впервые с 2013 года провел телефонный разговор с премьером Израиля
18 ноября 2021 г. 21:53
Помощник госсекретаря США выразила обеспокоенность напряженностью на азербайджано-армянской границе
Помощник госсекретаря США выразила обеспокоенность напряженностью на азербайджано-армянской границе
18 ноября 2021 г. 20:53
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в товузском направлении
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в товузском направлении
18 ноября 2021 г. 15:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi