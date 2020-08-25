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В Баку коронавирусный больной отдыхал в парке 

В Баку коронавирусный больной отдыхал в парке  Сотрудники 14-го отделения полиции Сабунчинского РУП провели беседу с жителем Маштаги
Происшествия
25 августа 2020 г. 11:21
В Баку коронавирусный больной отдыхал в парке 
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В Сабунчинском районе Баку сотрудники полиции обнаружили коронавирусного больного, несмотря на карантин, отдыхавшего в парке. 

Как сообщили Report в пресс-службе Главного управления полиции города Баку, сотрудники 14-го отделения полиции Сабунчинского РУП провели беседу с жителем Маштаги Анаром Джафаровым, 1989 года рождения, который отдыхал в многолюдном парке.

Ему было разъяснено, что подобные действия несут опасность для здоровья других граждан.  Пациент был помещен по определенному адресу для прохождения дальнейшего лечения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda parkda istirahət edən COVID-19 xəstəsi aşkarlandı

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