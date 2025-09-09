ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    МВД изъяло крупную партию наркотиков

    Происшествия
    • 09 сентября, 2025
    • 11:03
    МВД изъяло крупную партию наркотиков

    Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана в ходе спецоперации в Наримановском районе Баку обнаружили и изъяли крупную партию наркотических средств.

    Как сообщили в МВД, по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 48-летний Махир Магеррамов. У него изъято 60 килограммов марихуаны.

    Следствие установило, что, пытаясь избежать уголовной ответственности, задержанный использовал таксистов для перевозки наркотиков. Кроме того, выяснено, что в разные периоды он вместе с гражданами Ирана организовывал поставки наркотиков в страну.

    По данному факту возбуждено уголовное дело. Суд избрал в отношении Махира Магеррамова меру пресечения в виде ареста.

