МВД изъяло крупную партию наркотиков
Происшествия
- 09 сентября, 2025
- 11:03
Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана в ходе спецоперации в Наримановском районе Баку обнаружили и изъяли крупную партию наркотических средств.
Как сообщили в МВД, по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 48-летний Махир Магеррамов. У него изъято 60 килограммов марихуаны.
Следствие установило, что, пытаясь избежать уголовной ответственности, задержанный использовал таксистов для перевозки наркотиков. Кроме того, выяснено, что в разные периоды он вместе с гражданами Ирана организовывал поставки наркотиков в страну.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Суд избрал в отношении Махира Магеррамова меру пресечения в виде ареста.
