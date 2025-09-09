МВД изъяло крупную партию наркотиков

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана в ходе спецоперации в Наримановском районе Баку обнаружили и изъяли крупную партию наркотических средств.

Как сообщили в МВД, по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 48-летний Махир Магеррамов. У него изъято 60 килограммов марихуаны.

Следствие установило, что, пытаясь избежать уголовной ответственности, задержанный использовал таксистов для перевозки наркотиков. Кроме того, выяснено, что в разные периоды он вместе с гражданами Ирана организовывал поставки наркотиков в страну.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Суд избрал в отношении Махира Магеррамова меру пресечения в виде ареста.