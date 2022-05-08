В Баку из-за сильного ветра обрушилась часть жилого дома

В Баку из-за сильного ветра обрушилась часть жилого дома.

В Баку из-за сильного ветра обрушилась часть жилого дома.

Как передает Report, инцидент произошел вчера вечером по адресу улица Араза Новрузова, 34, Хатаинский район.

В результате инцидента никто не пострадал.

Сотрудники МЧС и представители исполнительной власти Хатаинского района осмотрели территорию на основании обращений жителей.

Начальник отдела по общественно-политическим и гуманитарным вопросам исполнительной власти Хатаинского района Панах Иманов сообщил Report следующее: "Мы проинформировали все соответствующие организации. Этот вопрос находится в нашем внимании".