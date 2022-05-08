О нас
Аудио новости

В Баку из-за сильного ветра обрушилась часть жилого дома

В Баку из-за сильного ветра обрушилась часть жилого дома В Баку из-за сильного ветра обрушилась часть жилого дома.
Происшествия
8 мая 2022 г. 15:29
В Баку из-за сильного ветра обрушилась часть жилого дома

В Баку из-за сильного ветра обрушилась часть жилого дома.

Как передает Report, инцидент произошел вчера вечером по адресу улица Араза Новрузова, 34, Хатаинский район.

В результате инцидента никто не пострадал.

Сотрудники МЧС и представители исполнительной власти Хатаинского района осмотрели территорию на основании обращений жителей.

Начальник отдела по общественно-политическим и гуманитарным вопросам исполнительной власти Хатаинского района Панах Иманов сообщил Report следующее: "Мы проинформировали все соответствующие организации. Этот вопрос находится в нашем внимании".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda güclü külək nəticəsində yaşayış binasının bir hissəsi uçub

Экслюзивные новости

Азербайджанское судно будет реализовывать фидерные перевозки в Европу по Черному морю
Азербайджанское судно будет реализовывать фидерные перевозки в Европу по Черному морю
7 мая 2022 г. 18:59
Консул: В Актау откроется филиал Торгового дома Азербайджана
Консул: В Актау откроется филиал Торгового дома Азербайджана
6 мая 2022 г. 14:30
Чернобыль – освобожденный, но заминированный
ФотоЧернобыль – освобожденный, но заминированный
6 мая 2022 г. 13:05
Анар Керимов: Госдеп США поддерживает восстановление освобожденных территорий
Анар Керимов: Госдеп США поддерживает восстановление освобожденных территорий
6 мая 2022 г. 08:24
Анар Керимов: Многие страны-члены ООН открыто выразили поддержку Азербайджану
Анар Керимов: Многие страны-члены ООН открыто выразили поддержку Азербайджану
5 мая 2022 г. 23:52
Расим Балаев выдвинут на пост председателя Союза кинематографистов Азербайджана
Расим Балаев выдвинут на пост председателя Союза кинематографистов Азербайджана
5 мая 2022 г. 15:33
Фестиваль Харыбюльбюль планируется провести в Шуше 12-14 мая
Фестиваль "Харыбюльбюль" планируется провести в Шуше 12-14 мая
4 мая 2022 г. 12:13
Глава региона: Украина контролирует 50 процентов Донецкой области
ФотоГлава региона: Украина контролирует 50 процентов Донецкой области
2 мая 2022 г. 16:00
Офицер ВСУ: Нас пытаются взять в окружение, но не получается
Офицер ВСУ: Нас пытаются взять в окружение, но не получается
30 апреля 2022 г. 13:10
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
30 апреля 2022 г. 10:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi