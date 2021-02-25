В Баку из-за гололеда произошло больше 40 аварий

Автомобили с техническими неисправностями создали искусственные заторы

Названо число ДТП в Баку, произошедших в связи с непогодой со вчерашнего дня и до настоящего момента.

Как сообщил в ответ на запрос Report начальник отдела Управления государственной дорожной полиции Баку полковник полиции Вагиф Асадов, на территории столицы ввиду того, что водителями не были учтены дорожные и метеорологические условия, до сих пор произошло 41 ДТП, завершившееся материальным ущербом.

"Кроме того, на 11 участках столицы автомобили с техническими неисправностями создали искусственные заторы", - сказал он.