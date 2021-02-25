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В Баку из-за гололеда произошло больше 40 аварий

В Баку из-за гололеда произошло больше 40 аварий Автомобили с техническими неисправностями создали искусственные заторы
Происшествия
25 февраля 2021 г. 10:06
В Баку из-за гололеда произошло больше 40 аварий

Названо число ДТП в Баку, произошедших в связи с непогодой со вчерашнего дня и до настоящего момента.

Как сообщил в ответ на запрос Report начальник отдела Управления государственной дорожной полиции Баку полковник полиции Вагиф Асадов, на территории столицы ввиду того, что водителями не были учтены дорожные и метеорологические условия, до сих пор произошло 41 ДТП, завершившееся материальным ущербом.

"Кроме того, на 11 участках столицы автомобили с техническими неисправностями создали искусственные заторы", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda yolların buz bağlaması nəticəsində 41 qəza baş verib

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