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Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ В Баку из магазина украдено золотое кольцо стоимостью 1550 манатов.
Как сообщили Report в министерстве внутренних дел Азербайджана, инцидент зарегистрирован в Низаминском районе столицы.
В результате оперативных мероприятий сотрудников 24-го отделения полиции Низаминского РУП была задержана жительница Баку Халида Гулиева, подозреваемая в краже 18 августа в одном из магазинов на территории района золотого кольца стоимостью 1550 манатов.
Samirə AbdullayevaАвтор новости