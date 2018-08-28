Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ В Баку из магазина украдено золотое кольцо стоимостью 1550 манатов.

Как сообщили Report в министерстве внутренних дел Азербайджана, инцидент зарегистрирован в Низаминском районе столицы.

В результате оперативных мероприятий сотрудников 24-го отделения полиции Низаминского РУП была задержана жительница Баку Халида Гулиева, подозреваемая в краже 18 августа в одном из магазинов на территории района золотого кольца стоимостью 1550 манатов.