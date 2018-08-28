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    В Баку из магазина украдено золотое кольцо стоимостью 1550 манатов

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ В Баку из магазина украдено золотое кольцо стоимостью 1550 манатов.

    Как сообщили Report в министерстве внутренних дел Азербайджана, инцидент зарегистрирован в Низаминском районе столицы. 

    В результате оперативных мероприятий сотрудников 24-го отделения полиции Низаминского РУП была задержана жительница Баку Халида Гулиева, подозреваемая в краже 18 августа в одном из магазинов на территории района золотого кольца стоимостью 1550 манатов.

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