В Баку из квартиры украли 37000 манатов и золотые украшения на сумму 6000 манатов

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В Баку из квартиры украли золотые украшения на сумму 37000 манатов и 6000 манатов.

Как сообщает Report, информацию распространил официальный сайт Министерства внутренних дел.

Инцидент произошел в поселке Балаханы Сабунчинского района.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 12-го отделения Сабунчинского районного управления полиции, задержан житель города Баку Александр Мирошкин, подозреваемый в краже 37000 манатов и золотых украшений на сумму 6000 манатов 31 мая в одном из домов в поселке Балаханы.