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    В Баку из квартиры украли 37000 манатов и золотые украшения на сумму 6000 манатов

    Задержан человек, подозреваемый в совершении преступления

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В Баку из квартиры украли золотые украшения на сумму 37000 манатов и 6000 манатов.

    Как сообщает Report, информацию распространил официальный сайт Министерства внутренних дел.

    Инцидент произошел в поселке Балаханы Сабунчинского района.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 12-го отделения Сабунчинского районного управления полиции, задержан житель города Баку Александр Мирошкин, подозреваемый в краже 37000 манатов и золотых украшений на сумму 6000 манатов 31 мая в одном из домов в поселке Балаханы.

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