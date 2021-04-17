В Баку из квартиры украдены золотые слитки на 80 тысяч долларов

В Сабаильском районе столицы в одной из квартир совершена кража.

В Сабаильском районе столицы в одной из квартир совершена кража.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД, хозяин дома сообщил в полицию, что неизвестный похитил из квартиры золотые слитки общей стоимостью 80 тысяч долларов США.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сабаильского районного управления полиции и 8-го отделения полиции по “горячим следам”, был задержан житель столицы Джейхун Мамедов, подозреваемый в совершении указанного преступления. Он признался в совершении кражи. Золотые слитки были обнаружены и изъяты у Мамедова в качестве вещественных доказательств.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.