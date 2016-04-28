​В Баку из кабинета коменданта украдено 11 тыс. манатов

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку украдены деньги коменданта здания.

Как сообщает Report, инцидент произошел во дворе дома 74A по улице Г.Б.Зардаби.

Так, из сейфа в служебном кабинете коменданта здания, 58-летнего жителя Баку Фуада Дадашева украли 10 800 манатов.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 177.2.3 (ограбление путем незаконного проникновения в жилище, помещение, на склад либо иное жилище) и 177.3.2 (кража с нанесением ущерба в крупном размере) УК, ведется расследование.