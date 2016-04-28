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    ​В Баку из кабинета коменданта украдено 11 тыс. манатов

    По факту возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку украдены деньги коменданта здания.

    Как сообщает Report, инцидент произошел во дворе дома 74A по улице Г.Б.Зардаби.

    Так, из сейфа в служебном кабинете коменданта здания, 58-летнего жителя Баку Фуада Дадашева украли 10 800 манатов.

    По факту возбуждено уголовное дело по ст. 177.2.3 (ограбление путем незаконного проникновения в жилище, помещение, на склад либо иное жилище) и 177.3.2 (кража с нанесением ущерба в крупном размере) УК, ведется расследование. 

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