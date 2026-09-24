В Баку и четырех районах изъято 132 кг наркотиков

Главное управление по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел Азербайджана изъяло из оборота 132 кг наркотических средств и 6080 таблеток наркотического содержания.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

В ходе операций в Баку, Абшеронском, Гаджигабульском, Джалилабадском и Физулинском районах были задержаны ранее судимые В. Агаев, Г. Маммедов, З. Алиев, А. Гасанов, А. Зейналов и Э. Багиров.

Установлено, что они по поручению проживающих за рубежом наркоторговцев организовывали незаконный оборот наркотиков, доставленных в страну контрабандным путем.

По фактам возбуждены уголовные дела. В отношении задержанных суд избрал меру пресечения в виде ареста.