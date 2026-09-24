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    В Баку и четырех районах изъято 132 кг наркотиков

    Происшествия
    • 24 сентября, 2026
    • 15:34
    В Баку и четырех районах изъято 132 кг наркотиков

    Главное управление по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел Азербайджана изъяло из оборота 132 кг наркотических средств и 6080 таблеток наркотического содержания.

    Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

    В ходе операций в Баку, Абшеронском, Гаджигабульском, Джалилабадском и Физулинском районах были задержаны ранее судимые В. Агаев, Г. Маммедов, З. Алиев, А. Гасанов, А. Зейналов и Э. Багиров.

    Установлено, что они по поручению проживающих за рубежом наркоторговцев организовывали незаконный оборот наркотиков, доставленных в страну контрабандным путем.

    По фактам возбуждены уголовные дела. В отношении задержанных суд избрал меру пресечения в виде ареста.

    Наркотические вещества Незаконный оборот наркотиков в Азербайджане Главное управление по борьбе с наркотиками Азербайджана
    Baş idarə Bakı və bir neçə rayonda əməliyyat keçirib, 132 kq narkotik dövriyyədən çıxarılıb
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