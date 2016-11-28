В Баку гражданин России попытался покончить с собой, выпив лекарства

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Гражданин Российской Федерации совершил попытку самоубийства в Баку.
Как сообщает Report, инцидент произошел по адресу: Хатаинский район, Нобелевский проспект, дом 15, кв. 86.
Согласно информации, гражданин Российской Федерации Эльшан Лятифов 1972 года рождения попытался покончить с собой, выпив различные лекарства.
Эльшан Лятифов госпитализирован в отделение токсикологии Городской клинической больницы №1, его состояние оценивается как тяжелое.
По факту ведется расследование.
Crime News DepartmentАвтор новости
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