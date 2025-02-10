В Баку грабители в масках совершили кражу на крупную сумму, задержаны подозреваемые

Правоохранительные органы задержали подозреваемых в совершении кражи в поселке Гарачухур Сураханского района столицы.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
Злоумышленники проникли ночью в квартиру одного из жителей поселка и похитили 150 манатов, золотые украшения на сумму 7550 манатов, 10 наручных часов и фотоаппарат.
Они также накрыли полиэтиленовым пакетом камеры видеонаблюдения в квартире и надели маски.
Сотрудники 32-го отделения полиции Сураханского РУП задержали подозреваемых по горячим следам, это находившиеся в розыске 35-летний Вугар Тапдыгзаде и 33-летний Орхан Наджафов.
Расследование по факту продолжается.