В Баку горит рынок пиломатериалов, пострадали два человека ВИДЕО ОБНОВЛЕНО-2

В результате пожара пострадали два человека.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства здравоохранения, оба пострадавших являются пожарными МЧС.

*** 16:49

Глава исполнительной власти Наримановского района Абдин Фарзалиев прибыл на место пожара.

Как передает Report, пока возгорание потушить не удается.

В пресс-службе министерства здравоохранения Report сообщили, что на место происшествия отправлено 10 бригад скорой помощи: "Пока что, к скорой помощи обратился один из пожарных МЧС".

***16:38

В Наримановском районе Баку на территории, именуемой "Дорога Баксол" горит рынок пиломатериалов.

Руководитель управления по связям с общественностью министерства по чрезвычайным ситуациям Гюльчин Мехдиева сообщила Report, что к месту происшествия привлечены силы противопожарной защиты, пожарные машины и один пожарный поезд.

"Инцидент считается крупным пожаром. Сейчас принимаются соответствующие меры для тушения пожара. Причины возникновения пожара пока неизвестны. Будет дана дополнительная информация об инциденте", - сообщила Г.Мехдиева.