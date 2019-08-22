В Баку горит рынок пиломатериалов, пострадали два человека ВИДЕО ОБНОВЛЕНО-2

В результате пожара пострадали два человека.
Как сообщили Report в пресс-службе министерства здравоохранения, оба пострадавших являются пожарными МЧС.
*** 16:49
Глава исполнительной власти Наримановского района Абдин Фарзалиев прибыл на место пожара.
Как передает Report, пока возгорание потушить не удается.
В пресс-службе министерства здравоохранения Report сообщили, что на место происшествия отправлено 10 бригад скорой помощи: "Пока что, к скорой помощи обратился один из пожарных МЧС".
***16:38
В Наримановском районе Баку на территории, именуемой "Дорога Баксол" горит рынок пиломатериалов.
Руководитель управления по связям с общественностью министерства по чрезвычайным ситуациям Гюльчин Мехдиева сообщила Report, что к месту происшествия привлечены силы противопожарной защиты, пожарные машины и один пожарный поезд.
"Инцидент считается крупным пожаром. Сейчас принимаются соответствующие меры для тушения пожара. Причины возникновения пожара пока неизвестны. Будет дана дополнительная информация об инциденте", - сообщила Г.Мехдиева.
Təbriz QuliyevАвтор новости