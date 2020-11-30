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Пожар в бакинском хостеле потушен

Пожар в бакинском хостеле потушен Пожар в трехэтажном доме на улице Башира Сафароглу Насиминского района потушен в 05:00 усилиями пожарных
Происшествия
30 ноября 2020 г. 05:43
Пожар в бакинском хостеле потушен

Пожар в трехэтажном доме на улице Башира Сафароглу Насиминского района потушен в 05:00 усилиями пожарных.

Об этом Report передает со ссылкой на МЧС.

Будет дана дополнительная информация.

***05:34

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в трехэтажном доме (действует как хостел) на улице Башира Сафароглу Насиминского района Баку.

Как передает Report со ссылкой на сайт по чрезвычайным ситуациям, на место происшествия прибыли пожарные части Государственной службы пожарной охраны и сотрудники Службы спасения особого риска.

По предварительной информации, горит третий этаж и крыша трехэтажного дома. В здании никто не проживает.

Продолжаются мероприятия по тушению пожара и другие аварийно-спасательные работы.

Будет предоставлена дополнительная информация.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda hosteldə yanğın söndürüldü

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