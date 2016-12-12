В Баку еврей совершил попытку самоубийства

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ В Баку 39-летний мужчина пытался покончить с собой, выбросившись с балкона своей квартиры.

Как сообщает Report, случай зарегистрирован по адресу Хатаинский район, 823-й переход, дом 4.

Согласно информации, Салманов Салман Игромадинович 1977 года рождения в целях самоубийства выбросился с балкона своей квартиры, расположенной на 3-м этаже. Жильцы дома доставили С.Салманова в Городскую клиническую больницу №3. Его состояние оценивается как тяжелое.

Отметим, что С.Салманов является евреем по национальности.

По факту ведется расследование.