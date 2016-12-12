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    В Баку еврей совершил попытку самоубийства

    Он выбросился с 3-го этажа

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ В Баку 39-летний мужчина пытался покончить с собой, выбросившись с балкона своей квартиры. 

    Как сообщает Report, случай зарегистрирован по адресу Хатаинский район, 823-й переход, дом 4. 

    Согласно информации, Салманов Салман Игромадинович 1977 года рождения в целях самоубийства выбросился с балкона своей квартиры, расположенной на 3-м этаже. Жильцы дома доставили С.Салманова в Городскую клиническую больницу №3. Его состояние оценивается как тяжелое. 

    Отметим, что С.Салманов является евреем по национальности.

    По факту ведется расследование.

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