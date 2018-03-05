В Баку "электрик" проник в квартиру и украл 4000 манатов

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В одной из квартир на улице Хагани Сабаильского района столицы произошла кража.

Как сообщили Report в МВД, об этом в 39-е отделение полиции Сабаильского РУП сообщила пострадавшая.

Он сказала, что проникший в квартиру под видом электрика мужчина воспользовался тем, что она отвлеклась, украл 4000 манатов и сбежал с места происшествия.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками отделения, был задержан подозреваемый в совершении преступления житель Баку Расим Мамедов.

При обыске у него была обнаружена и изъята часть украденных денег. В показаниях он признал совершение кражи из указанной квартиры.

По факту в следственном отделе Сабунчинского РУП возбуждено уголовное дело по соответствующей статье, ведется расследование.