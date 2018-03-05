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    В Баку "электрик" проник в квартиру и украл 4000 манатов

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В одной из квартир на улице Хагани Сабаильского района столицы произошла кража.

    Как сообщили Report в МВД, об этом в 39-е отделение полиции Сабаильского РУП сообщила пострадавшая.

    Он сказала, что проникший в квартиру под видом электрика мужчина воспользовался тем, что она отвлеклась, украл 4000 манатов и сбежал с места происшествия.

    В результате мероприятий, проведенных сотрудниками отделения, был задержан подозреваемый в совершении преступления житель Баку Расим Мамедов. 

    При обыске у него была обнаружена и изъята часть украденных денег. В показаниях он признал совершение кражи из указанной квартиры.

    По факту в следственном отделе Сабунчинского РУП возбуждено уголовное дело по соответствующей статье, ведется расследование.

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