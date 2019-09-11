В Баку двух братьев ударили ножом - ОБНОВЛЕНО

В Баку ударили ножом двух братьев.

Как передаёт Report, инцидент произошёл на трассе Баку-Сумгайыт, на территории "Шемахинки".

Выяснилось, что во время инцидента брата пострадавшего Тахирова Джавида Ташкилат оглу, 1981-го года рождения, также ударили ножом. Оба брата были доставлены в больницу с колото-резаными ранениями.

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В столице произошла поножовщина.

Как передаёт Report, инцидент произошёл на трассе Баку-Сумгайыт, на территории "Шемахинки".

Тахирова Этибара Ташкилат оглу, 1990-го года рождения, ударил ножом знакомый. Раненый был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Ему был поставлен диагноз - колото-резаные ранения брюшной полости.