В Баку девушка совершила суицид, выбросившись с 10-го этажа - ОБНОВЛЕНО

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Стало известно имя совершившей суицид девушки, которая выбросилась с 10-го этажа здания в Ясамальском районе Баку.
Как сообщает Report, самоубийство совершила Ада Зейналова.
Отметим, что по факту Ясамальской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства).
***06:59
В Ясамальском районе Баку 24-летняя девушка покончила жизнь самоубийством. Как сообщает Report, молодая женщина (имя и фамилия пока не разглашаются) выбросилась с 10-го этажа многоэтажного здания недалеко от ст.м. "Эльмляр Академиясы". От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия.
Ясамальской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства).
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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