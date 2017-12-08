 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку девушка совершила суицид, выбросившись с 10-го этажа - ОБНОВЛЕНО

    Она скончалась на месте происшествия

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Стало известно имя совершившей суицид девушки, которая выбросилась с 10-го этажа здания в Ясамальском районе Баку.

    Как сообщает Report, самоубийство совершила Ада Зейналова.

    Отметим, что по факту Ясамальской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства).

    ***06:59

    В Ясамальском районе Баку 24-летняя девушка покончила жизнь самоубийством. Как сообщает Report, молодая женщина (имя и фамилия пока не разглашаются) выбросилась с 10-го этажа многоэтажного здания недалеко от ст.м. "Эльмляр Академиясы". От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия.

    Ясамальской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства).

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi