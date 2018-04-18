В Баку дело совершившей мошенничество на 1 млн 200 тыс. манатов женщины возвращено предварительному следствию

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу Хиджран Аллахвердиевой, обвиняемой в мошенничестве в размере 1 млн 200 тыс. манатов.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова было объявлено, что ранее по данному делу был зачитан приговор в той же инстанции.

По приговору, пришли к заключению, что Х.Аллахвердиева при совершении преступления находилась в невменяемом состоянии, ей назначено принудительное лечение в Республиканской психиатрической больнице №1.

Недовольные решением потерпевшие подали апелляционную жалобу. Жалоба была рассмотрена в Бакинском апелляционном суде на производстве у судьи Фаига Гасымова.

Во время судебного разбирательства вновь провели психиатрическую экспертизу и вынесли решение о вменяемости Х.Аллахвердиевой.

После решение суда было ликвидировано, дело направлено в Следственное управление Генпрокуратуры на расследование.

Согласно обвинению, под предлогом создания компании Х.Аллахвердиева обманула 6 человек в общей сложности на 1 млн 200 тыс. манатов.

Х.Аллахвердиевой инкриминирована статья 178.3.2 (мошенничество, с причинением крупного ущерба) УК.