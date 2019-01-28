В Баку бывший судья арестован в зале суда

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В Насиминском районном суде начался судебный процесс по уголовному делу Тамерлана Зейналова, обвиняемого в мошенничестве и склонении к взятке.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Шалалы Гасановой были уточнены анкетные данные обвиянемого.

После прокурор подал ходатайство относительно изменения меры пресечения в отношении обвиняемого с домашнего ареста на арест.

Суд удовлетворил ходатайство и Т.Зейналов был арестован в зале суда.

По обвинительному акту, Т.Зейналов совершил мошенничество в крупном размере против Асифа Багирова.

Он злоупотребил доверием А.Багирова и взял у него 20 тыс. манатов.

Напомним, что Т.Зейналов работал судьей в Хатаинском районном суде. Являющийся членом Коллегии адвокатов Т.Зейналов работал в адвокатском бюро №2.