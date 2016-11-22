В Баку бывший сотрудник полиции получил огнестрельное ранение

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Баку сотрудник полиции на пенсии получил огнестрельное ранение из охотничьего ружья.

Как сообщает Report, инцидент произошел в доме Аллахьярова Шамсаддина Нураддин оглу в поселке Локбатан Гарадагского района.

Согласно информации, 52-летний хозяин дома Ш.Аллахьяров чистил охотничье ружье и по неосторожности выстрелил из него. Он был ранен в левое запястье.

Раненый госпитализирован в отделение травматологии Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии. По информации врачей, Ш.Аллахьяров был прооперирован. Его состояние оценивается как среднетяжелое.

Отметим, что Ш.Аллахьяров был майором полиции 10-го отделения полиции Гарадагского районного управления полиции. Он вышел на пенсию 6 месяцев назад.

По факту проводится расследование.