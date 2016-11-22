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    В Баку бывший сотрудник полиции получил огнестрельное ранение

    Он госпитализирован в больницу

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Баку сотрудник полиции на пенсии получил огнестрельное ранение из охотничьего ружья. 

    Как сообщает Report, инцидент произошел в доме Аллахьярова Шамсаддина Нураддин оглу в поселке Локбатан Гарадагского района.

    Согласно информации,  52-летний хозяин дома Ш.Аллахьяров чистил охотничье ружье и по неосторожности выстрелил из него. Он был ранен в левое запястье.

    Раненый госпитализирован в отделение травматологии Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии. По информации врачей, Ш.Аллахьяров  был прооперирован. Его состояние оценивается как среднетяжелое. 

    Отметим, что Ш.Аллахьяров был майором полиции 10-го отделения полиции Гарадагского районного управления полиции. Он вышел на пенсию 6 месяцев назад. 

    По факту проводится расследование.

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