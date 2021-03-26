В Баку больные коронавирусом разгуливали по общественным местам

В целях обеспечения требований карантинного режима, предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории страны и возможных его последствий сотрудники органов внутренних дел продолжают контрольно–профилактические мероприятия на территории

В целях обеспечения требований карантинного режима, предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории страны и возможных его последствий сотрудники органов внутренних дел продолжают контрольно–профилактические мероприятия на территории столицы и в регионах республики.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел, сотрудники Гарадагского районного управления полиции задержали в общественных местах на территории столицы двух больных коронавирусом.

Было установлено, что жители Баку 26-летний Э.Талыбов и 57-летний Э.Гулузаде вопреки предписаниям врачей о необходимости прохождения лечения в домашних условиях покинули места своего проживания.

Сотрудники полиции провели с ними разъяснительную беседу. Эти граждане были доставлены в свои дома с соблюдением медицинских процедур. Соответствующие учреждения здравоохранения были проинформированы об инциденте.