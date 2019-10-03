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В Баку бывший начальник полиции назначен следователем

В Баку бывший начальник полиции назначен следователем

В органах внутренних дел Азербайджана произведено новое назначение.

Как сообщает Report, министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал соответствующий приказ, согласно которому бывший начальник 4-го отделения полиции Бинагадинского РУП, полковник-лейтенант полиции Этибар Балакишиев назначен следователем следственного отдела Низаминского РУП. 

Отметим, что Э.Балакишиев является родственником бывшего начальника Управления внутренних расследований МВД и Главного управления полиции города Гянджа, покойного генерал-майора полиции Расима Мусаева. 

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