В Баку бывший начальник полиции назначен следователем

В Баку бывший начальник полиции назначен следователем

3 октября, 2019 15:38

https://report.az/storage/news/4ddf996b0e6c7a020fb1e79bd1c0bb2b/39443827-e69f-4929-a53e-384629fd654e_292.jpg В органах внутренних дел Азербайджана произведено новое назначение. Как сообщает Report, министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал соответствующий приказ, согласно которому бывший начальник 4-го отделения полиции Бинагадинского РУП, полковник-лейтенант полиции Этибар Балакишиев назначен следователем следственного отдела Низаминского РУП. Отметим, что Э.Балакишиев является родственником бывшего начальника Управления внутренних расследований МВД и Главного управления полиции города Гянджа, покойного генерал-майора полиции Расима Мусаева.

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