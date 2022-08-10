В Баку без вести пропали 14-летние девочки

В Баку без вести пропала 14-летняя девочка.

В Баку без вести пропала 14-летняя девочка.

Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано 6 августа в поселке Ени Гюнешли Сураханского района столицы.

Так, Дуньямалыева Захра Сулдуз гызы, 2008 года рождения, около 16:00 вышла из дома, где проживает ее бабушка, и больше не возвращалась.

Кроме того, Газзаева Нармин Джаваншир гызы, 2008 года рождения, 8 августа в поселке Маштага Сабунчинского района около 18:20 вышла из дома и больше не возвращалась.

По факту в 12-м отделе полиции Сабунчинского РУП проводится расследование.