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В Баку автомобиль столкнулся с электровозом, один человек погиб

В Баку автомобиль столкнулся с электровозом, один человек погиб В Баку в результате столкновения автомобиля с электровозом один человек скончался, один получил ранения.
Происшествия
3 августа 2023 г. 08:57
В Баку автомобиль столкнулся с электровозом, один человек погиб

В Баку в результате столкновения автомобиля с электровозом один человек скончался, один получил ранения.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Отмечено, что 2 августа около 23:20 автомобиль Hyundai Elantra с государственным регистрационным знаком 77-FV-520 попытался пересечь железнодорожный переезд на перегоне Гала-Бина, по которому двигался электровоз.

Несмотря на экстренное торможение машинистом, столкновение было неизбежным из-за короткого тормозного пути. Водитель автомобиля скончался в машине скорой медицинской помощи, пассажир был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.

"АЖД вновь призывают водителей транспортных средств строго соблюдать требования статьи 44 Закона Азербайджанской Республики "О дорожном движении", проявлять повышенную бдительность при приближении к железнодорожным переездам и продолжать движение после полной уверенности в том, что переезд свободен", - говорится в заявлении АЖД.

Отметим, что в результате грубого нарушения водителями требований закона "О дорожном движении" в текущем году на переездах произошло 18 ДТП , 6 человек получили травмы, 3 человека погибли. За аналогичный период прошлого года на железнодорожных переездах произошло 12 происшествий, 4 человека получили ранения, один погиб.

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Версия на английском языке One dead in Baku as passenger car collides with electric locomotive
Версия на азербайджанском языке Bakıda avtomobil elektrovozla toqquşub, ölən və yaralanan var

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