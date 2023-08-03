В Баку автомобиль столкнулся с электровозом, один человек погиб

В Баку в результате столкновения автомобиля с электровозом один человек скончался, один получил ранения.

В Баку в результате столкновения автомобиля с электровозом один человек скончался, один получил ранения.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Отмечено, что 2 августа около 23:20 автомобиль Hyundai Elantra с государственным регистрационным знаком 77-FV-520 попытался пересечь железнодорожный переезд на перегоне Гала-Бина, по которому двигался электровоз.

Несмотря на экстренное торможение машинистом, столкновение было неизбежным из-за короткого тормозного пути. Водитель автомобиля скончался в машине скорой медицинской помощи, пассажир был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.

"АЖД вновь призывают водителей транспортных средств строго соблюдать требования статьи 44 Закона Азербайджанской Республики "О дорожном движении", проявлять повышенную бдительность при приближении к железнодорожным переездам и продолжать движение после полной уверенности в том, что переезд свободен", - говорится в заявлении АЖД.

Отметим, что в результате грубого нарушения водителями требований закона "О дорожном движении" в текущем году на переездах произошло 18 ДТП , 6 человек получили травмы, 3 человека погибли. За аналогичный период прошлого года на железнодорожных переездах произошло 12 происшествий, 4 человека получили ранения, один погиб.