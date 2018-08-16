Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил стоявших у обочины дороги трех человек, один из которых скончался.

Как сообщает Report, информацию распространило министерство внутренних дел Азербайджана.

По информации, ДТП произошло на проспекте Гянджа Хатаинского района. 16 августа на проспекте Гянджа житель Баку Эльшан Шахвердиев за рулем автомобиля марки "Mercedes" сбил стоявших у обочины дороги столичных жителей Азера Мирзоева, Фуада Ширинова и лянкяранца Самира Мустафаева. В результате С.Мустафаев скончался на месте происшествия, а двое других пострадавших госпитализированы.

Факт расследуется Хатаинским РУП.