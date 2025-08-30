    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам российско-украинская война

    В Баку автомобиль сбил пешехода, на дороге возник затор

    • 30 августа, 2025
    • 18:27
    В Баку автомобиль сбил пешехода, на дороге возник затор

    На улице Явера Алиева в Сабунчинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего на дороге возник затор.

    Как передает Report, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.

    Согласно информации, автомобиль сбил переходившего дорогу пешехода. Из-за аварии на дороге в направлении поселка Бакиханово возник затор.

    "На место происшествия привлечены сотрудники полиции, принимаются неотложные меры", - уточнили в Центре.

