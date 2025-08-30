В Баку автомобиль сбил пешехода, на дороге возник затор
Происшествия
30 августа, 2025
- 18:27
На улице Явера Алиева в Сабунчинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего на дороге возник затор.
Как передает Report, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.
Согласно информации, автомобиль сбил переходившего дорогу пешехода. Из-за аварии на дороге в направлении поселка Бакиханово возник затор.
"На место происшествия привлечены сотрудники полиции, принимаются неотложные меры", - уточнили в Центре.
