В Баку автомобиль сбил пешехода, на дороге возник затор

На улице Явера Алиева в Сабунчинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего на дороге возник затор.

Как передает Report, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.

Согласно информации, автомобиль сбил переходившего дорогу пешехода. Из-за аварии на дороге в направлении поселка Бакиханово возник затор.

"На место происшествия привлечены сотрудники полиции, принимаются неотложные меры", - уточнили в Центре.