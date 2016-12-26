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    В Баку автомобиль сбил парня, водитель скрылся с места происшествия

    По факту ведется расследование

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил парня, водитель скрылся с места происшествия.

    Как сообщает Report, дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано на территории 8-й км Низаминского района.

    Согласно информации, переходившего дорогу 22-летнего Иманова Хазара Агаали оглу сбил автомобиль неизвестной марки. Х.Иманов получил тяжелые телесные повреждения, водитель автомобиля покинул место происшествия. Раненый госпитализирован в больницу при помощи очевидцев. 

    По факту ведется расследование.

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