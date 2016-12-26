В Баку автомобиль сбил парня, водитель скрылся с места происшествия

26 декабря, 2016 16:25

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил парня, водитель скрылся с места происшествия. Как сообщает Report, дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано на территории 8-й км Низаминского района. Согласно информации, переходившего дорогу 22-летнего Иманова Хазара Агаали оглу сбил автомобиль неизвестной марки. Х.Иманов получил тяжелые телесные повреждения, водитель автомобиля покинул место происшествия. Раненый госпитализирован в больницу при помощи очевидцев. По факту ведется расследование.