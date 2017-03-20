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    В Баку автомобиль сбил нетрезвого пешехода

    По факту полицейское управление Сабунчинского района начало расследование

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил вышедшего из кафе 35-летнего мужчину в нетрезвом состоянии.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.

    Так, вышедший из кафе "Эмин" в поселке Сабунчу Рамин Мурхуда оглу Тосов, 1982 года рождения, был сбит автомобилем с неустановленными госномерами, который после наезда скрылся с места происшествия. 

    Тяжелораненый Р. Тосов был доставлен в больницу. По словам врачей, у Р. Тосова перелом правой ноги, он был прооперирован. 

    По факту полицейское управление Сабунчинского района начало расследование. 

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