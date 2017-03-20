В Баку автомобиль сбил нетрезвого пешехода

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил вышедшего из кафе 35-летнего мужчину в нетрезвом состоянии.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.

Так, вышедший из кафе "Эмин" в поселке Сабунчу Рамин Мурхуда оглу Тосов, 1982 года рождения, был сбит автомобилем с неустановленными госномерами, который после наезда скрылся с места происшествия.

Тяжелораненый Р. Тосов был доставлен в больницу. По словам врачей, у Р. Тосова перелом правой ноги, он был прооперирован.

По факту полицейское управление Сабунчинского района начало расследование.