В Баку автомобиль сбил гражданина Турции, переходившего дорогу

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил гражданина Турции.

Как сообщает Report, ДТП зарегистрировано в Наримановском районе.

Согласно информации, гражданин Турции Мехмед Озкурт вышел из ресторана Mc Donalds и хотел перейти дорогу, в это время его сбил автомобиль. В результате М.Озкурт получил тяжелые телесные повреждения. Он был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Водитель, совершивший ДТП, дал показания, его автомобиль отвезен на штрафную площадку.

По факту ведется расследование в Наримановском районном управлении полиции.