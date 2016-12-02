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    В Баку автомобиль сбил гражданина Турции, переходившего дорогу

    Он был доставлен в больницу на машине скорой помощи

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил гражданина Турции.

    Как сообщает Report, ДТП зарегистрировано в Наримановском районе. 

    Согласно информации, гражданин Турции Мехмед Озкурт вышел из ресторана Mc Donalds и хотел перейти дорогу, в это время его сбил автомобиль.  В результате М.Озкурт получил тяжелые телесные повреждения. Он был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. 

    Водитель, совершивший ДТП, дал показания, его автомобиль отвезен на штрафную площадку. 

    По факту ведется расследование в Наримановском районном управлении полиции.

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