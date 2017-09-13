В Баку в разных ДТП пострадали 3 женщины

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Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил трех женщин.

Как передает Report, завершившиеся наездами на пешеходов ДТП случились в Низаминском, Сабунчинском и Хазарском районах.

Так, на территории Низаминского района возле станции метро "Короглу" автомобиль марки Opel сбил переходившую дорогу Алекперову Аркиназ Наги гызы. Виновник ДТП доставил пострадавшую в больницу. Ее состояние оценивается как среднетяжелое.

Другое ДТП произошло на территории Сабунчинского района возле поселка Маштаги. Пытавшуюся перейти дорогу Халилову Севду Агабек гызы сбил автомобиль. Пострадавшая была доставлена в больницу.

Еще одно ДТП, повлекшее за собой травмы пешехода, произошло в поселке Мардакян Хазарского района. Пытавшуюся перейти дорогу Абдуллаеву Мюлайим Аскер гызы сбил автомобиль. Пострадавшая была доставлена а больницу.

В связи со всеми тремя фактами ведется расследование.