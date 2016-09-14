В Баку автомобиль с российскими номерами попал в аварию, есть раненые - ФОТО

14 сентября, 2016 16:51

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ В Хатаинском районе Баку зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает корреспондент Report, столкнулись автомобили марок Mercedes и Lexus. Согласно информации, автомобиль марки Mercedes, управляемый Бюльбюлем Гусейновым, ехал по улице Мехди Мехдизаде. На его дорогу выехал автомобиль марки Lexus с российскими государственными номерами, управляемый Нурланом Гасымовым. От силы удара пассажир автомобиля марки Mercedes Мязягюль Гусейнов получил легкие телесные повреждения. В результате ДТП автомобиль Mercedes получил повреждения. На место происшествия приехали сотрудники дорожно-патрульной службы. Фото: Фири Салим