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    В Баку автомобиль с российскими номерами попал в аварию, есть раненые - ФОТО

    В результате ДТП деформирован автомобиль Mercedes

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ В Хатаинском районе Баку зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает корреспондент Report, столкнулись автомобили марок Mercedes и Lexus.

    Согласно информации, автомобиль марки Mercedes, управляемый Бюльбюлем Гусейновым, ехал по улице Мехди Мехдизаде. На его дорогу выехал автомобиль марки Lexus с российскими государственными номерами, управляемый Нурланом Гасымовым. 

    От силы удара пассажир автомобиля марки Mercedes Мязягюль Гусейнов получил легкие телесные повреждения.

    В результате ДТП автомобиль Mercedes получил повреждения.

    На место происшествия приехали сотрудники дорожно-патрульной службы.

    Фото: Фири Салим

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