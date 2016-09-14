В Баку автомобиль с российскими номерами попал в аварию, есть раненые - ФОТО

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ В Хатаинском районе Баку зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает корреспондент Report, столкнулись автомобили марок Mercedes и Lexus.
Согласно информации, автомобиль марки Mercedes, управляемый Бюльбюлем Гусейновым, ехал по улице Мехди Мехдизаде. На его дорогу выехал автомобиль марки Lexus с российскими государственными номерами, управляемый Нурланом Гасымовым.
От силы удара пассажир автомобиля марки Mercedes Мязягюль Гусейнов получил легкие телесные повреждения.
В результате ДТП автомобиль Mercedes получил повреждения.
На место происшествия приехали сотрудники дорожно-патрульной службы.
Фото: Фири Салим
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