В Баку автомобиль с полицейскими попал в аварию, двое пострадали

7 ноября, 2015 10:00

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль с полицейскими попал в аварию. Как сообщает Report, происшествие произошло в поселке Гарачухур Сураханского района. Согласно информации, житель Баку Юсиф Ибрагимов (1990 г.р.) на автомобиле марки KIA врезался сзади в автомобиль марки Volkswagen Polo, управляемый сотрудником полиции охранного управления Сабунчинского района, сержантом Камраном Гасановым (1989 г.р.). В результате аварии пострадали сержант полиции К.Гасанов и член экипажа Шахмар Абдуллаев (1990 г.р.). Раненые полицейские госпитализированы в 3-ю городскую клиническую больницу. По факту ведется расследование.