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    В Баку автомобиль с полицейскими попал в аварию, двое пострадали

    Раненые полицейские госпитализированы в 3-ю городскую клиническую больницу

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль с полицейскими попал в аварию. Как сообщает Report, происшествие произошло в поселке Гарачухур Сураханского района.

    Согласно информации, житель Баку Юсиф Ибрагимов (1990 г.р.) на автомобиле марки KIA врезался сзади в автомобиль марки Volkswagen Polo, управляемый сотрудником полиции охранного управления Сабунчинского района, сержантом Камраном Гасановым (1989 г.р.). 

    В результате аварии пострадали сержант полиции К.Гасанов и член экипажа Шахмар Абдуллаев (1990 г.р.).

    Раненые полицейские госпитализированы в 3-ю городскую клиническую больницу.

    По факту ведется расследование.

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