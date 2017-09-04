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    В Баку автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину

    По факту Ясамальским районным управлением полиции возбуждено уголовное дело© Foto: Report.az

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Ясамальским районе.

    На территории под названием "бешмертебе кругу" автомобиль марки "Тойота" с государственным номерным знаком 99-CC-331 наехал на переходящего дорогу мужчину 70-75 лет (личность пока не установлена). Совершивший наезд водитель доставил пострадавшего в больницу, но тот скончался по дороге.

    По факту Ясамальским районным управлением полиции возбуждено уголовное дело, водитель задержан.

    В настоящее время устанавливается личность погибшего.

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