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Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Ясамальским районе.

На территории под названием "бешмертебе кругу" автомобиль марки "Тойота" с государственным номерным знаком 99-CC-331 наехал на переходящего дорогу мужчину 70-75 лет (личность пока не установлена). Совершивший наезд водитель доставил пострадавшего в больницу, но тот скончался по дороге.

По факту Ясамальским районным управлением полиции возбуждено уголовное дело, водитель задержан.

В настоящее время устанавливается личность погибшего.