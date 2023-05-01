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В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода

В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода.
Происшествия
1 мая 2023 г. 10:04
В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода

В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода.

Как сообщает Report, ДТП произошло на дороге Бузовна-Мардакян Хазарского района Баку.

Азад Ахмедов 1968 года рождения за рулем автомобиля марки Audi A6 совершил наезд на стоявший на обочине дороги автомобиль марки Volkswagen Golf и сбил пешехода Агиля Кязымова 1993 года рождения. Пешеход скончался от полученных травм на месте ДТП, а водитель Volkswagen Golf Вугар Керимов 1970 года рождения был госпитализирован в реанимационное отделение Сабунчинского медицинского центра с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма.

По факту в Хазарском РУП возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК АР, ведется предварительное расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

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