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    В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода под надземным пешеходным переходом - ФОТО

    Авария произошла на аэропортовской дороге
    © Foto: Report.az

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил насмерть пешехода, не воспользовавшегося надземным пешеходным переходом.

    Как сообщает Report, ДТП произошло на участке аэропортовской дороги, пролегающем по территории Сабунчинского района.

    Мужчину примерно 40-45 лет, переходившего магистральную дорогу под надземным пешеходным переходом, сбил автомобиль. В результате пешеход погиб на месте происшествия.

    Водитель задержан сотрудниками полиции.

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