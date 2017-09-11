В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода под надземным пешеходным переходом - ФОТО

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил насмерть пешехода, не воспользовавшегося надземным пешеходным переходом.

Как сообщает Report, ДТП произошло на участке аэропортовской дороги, пролегающем по территории Сабунчинского района.

Мужчину примерно 40-45 лет, переходившего магистральную дорогу под надземным пешеходным переходом, сбил автомобиль. В результате пешеход погиб на месте происшествия.

Водитель задержан сотрудниками полиции.