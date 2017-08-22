В Баку автомобиль насмерть сбил переходившего дорогу не по надземному пешеходному переходу - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил насмерть пешехода, переходившего дорогу не по надземному переходу.

Как сообщает Report, происшествие было зарегистрировано на участке аэропортовской дороги, проходящем по территории Сураханского района.

Так, на территории поселка Рамана переходившего дорогу под надземным пешеходным переходом мужчину примерно 40 лет сбил автомобиль марки Naz Lifan под управлением Вусала Гусейнова.

В результате мужчина, личность которого пока не установлена, скончался на месте происшествия. На место ДТП прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы и полиции. Водитель Вюсал Гусейнов был задержан сотрудниками Сураханского районного управления полиции.

Как сообщил Report очевидец происшествия, переходивший дорогу пешеход был не один. Вместе с ним также перебегал дорогу еще один человек. Оба были в нетрезвом состоянии.

По факту в Сураханском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело.