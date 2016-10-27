В Баку автомобиль насмерть сбил 74-летнюю женщину

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе автомобиль насмерть сбил женщину, которая не воспользовалась пешеходным переходом.

Как сообщает Report, на улице Джафара Джаббарлы около станции метро Низами Мамедову Рухсару Юсиф гызы (1942 г.р.) сбила машина при попытке перейти дорогу. Р.Мамедова получила тяжелые телесные повреждения. Водитель, совершивший дорожно-транспортное происшествие, отвез 74-летнюю женщину в Городскую клиническую больницу №1, где она скончалась.

В Ясамальской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту ДТП, проводится расследование.