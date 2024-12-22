В Баку автомобиль врезался в ограждение, погибли три человека

В Гарадагском районе Баку на 15-м км шоссе Баку-Сальян произошло дорожно-транспортном происшествие, в котором погибли три человека.

В Гарадагском районе Баку на 15-м км шоссе Баку-Сальян произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека.

Как сообщает Report, на место происшествия были немедленно направлены спасатели Службы спасения особого риска МЧС.

Было установлено, что водитель легкового автомобиля марки Mercedes потерял управление, после чего транспортное средство врезалось в дорожное ограждение. При деформации автомобиля люди оказались зажаты в салоне и скончались на месте происшествия.

Спасатели с помощью специальных средств извлекли из автомобиля тела Алиевой Хатун Тофиг гызы (1960 г.р.), Алиева Акифа Алисамид оглу (1964 г.р.) и Алиевой Лятафет Тофиг гызы (1967 г.р.), которые впоследствии были переданы по назначению.

По факту ведется расследование.