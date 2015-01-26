​В Баку автобус совершил ДТП, есть пострадавший - ФОТО

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В Баку пассажирский автобус совершил ДТП. Как сообщает Report, авария произошла в Сабунчинском районе - на территории бывшего Комсомольского круга. Столкнулись автобус, следовавший по маршруту №49, и легковой автомобиль марки “Mercedes”. Водитель легкового автомобиля получил травмы. Несмотря на то, что во время столкновения в автобусе были пассажиры, никто из них не пострадал. Столкновение произошло при въезде обеих транспортных средств на Комсомольский круг, так как водители не уступили друг другу дорогу.
Следствие по факту продолжается.
News DepartmentАвтор новости
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