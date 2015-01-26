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    ​В Баку автобус совершил ДТП, есть пострадавший - ФОТО

    Столкновение произошло при въезде обеих транспортных средств на Комсомольский круг

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В Баку пассажирский автобус совершил ДТП. Как сообщает Report, авария произошла в Сабунчинском районе - на территории бывшего Комсомольского круга. Столкнулись автобус, следовавший по маршруту №49, и легковой автомобиль марки “Mercedes”. Водитель легкового автомобиля получил травмы. Несмотря на то, что во время столкновения в автобусе были пассажиры, никто из них не пострадал. Столкновение произошло при въезде обеих транспортных средств на Комсомольский круг, так как водители не уступили друг другу дорогу.

    Следствие по факту продолжается.

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