В Баку автобус сбил пешехода, сестра раненого избила водителя

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В Баку водитель автобуса, сбившего пешехода, был избит сестрой пострадавшего.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на территории поселка Рамана Сабунчинского района.

Согласно информации, автобус, следовавший в поселке по маршруту № 166, сбил переходившего дорогу 40-летнего Ахмедова Вугара Ахмед оглу. На место происшествия пришла сестра В.Ахмедова, узнавшая о случившемся, и избила водителя автобуса.

В.Ахмедов с тяжелыми телесными повреждениями госпитализирован в Городскую клиническую больницу №3. По словам сестры пострадавшего, вышеуказанный автобус ехал на высокой скорости.

По факту ДТП проводится расследование.