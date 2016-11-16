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    В Баку автобус сбил пешехода, сестра раненого избила водителя

    По факту ДТП проводится расследование

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В Баку водитель автобуса, сбившего пешехода, был избит сестрой пострадавшего.

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на территории поселка Рамана Сабунчинского района.

    Согласно информации, автобус, следовавший в поселке по маршруту № 166, сбил переходившего дорогу 40-летнего Ахмедова Вугара Ахмед оглу. На место происшествия пришла сестра В.Ахмедова, узнавшая о случившемся, и избила водителя автобуса. 

    В.Ахмедов с тяжелыми телесными повреждениями госпитализирован в Городскую клиническую больницу №3. По словам сестры пострадавшего, вышеуказанный автобус ехал на высокой скорости.

    По факту ДТП проводится расследование.

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